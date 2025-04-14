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Gezici Muayene İstasyonu Gelmedi, Çiftçiler Mağdur Oldu

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde muayene istasyonunun belirtilen tarihte gelmemesi yüzünden yüzlerce çiftçi saatlerce bekleyerek mağdur oldu. Soğuk havada bekleyen çiftçiler, yetkililerden bir açıklama bekliyor.

Gezici muayene istasyonu çiftçileri mağdur etti

AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 14 Nisan 2025 tarihi için planlanan gezici araç muayene istasyonunun belirtilen yere gelmemesi, yüzlerce çiftçiyi mağdur etti.

TÜVTÜRK'ün Taşlıçay ilçesi için verdiği randevular doğrultusunda, sabahın erken saatlerinde ilçeye gelen traktör sahipleri, saatlerce beklemelerine rağmen muayene istasyonunun gelmemesiyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

İlçeye 20 ila 30 kilometre uzaklıktaki köylerden traktörleriyle gelen çiftçiler, sabah saat 08.00'den itibaren muayene aracını beklemeye başladı. Soğuk hava koşulları altında uzun süre bekleyen çiftçiler, ısınmak için lastik yakmak zorunda kaldı.

Köyünden sabah saat 05.00'te yola çıktığını söyleyen Enver Aslan, "Traktörümün muayenesi için geldim. Saatlerdir buradayız, gelen giden yok. Ne bir açıklama yapıldı, ne de yetkililerden bir bilgi aldık. Gerçekten çok mağdur olduk," diyerek tepkisini dile getirdi.

Soğuk havada mağdur olan çiftçiler, yetkililerden durumla ilgili bir açıklama bekliyor. TÜVTÜRK'ten ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ARSLAN - Yerel
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