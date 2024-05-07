Genç İlçe Kaymakamı Esnafı Ziyaret Etti

Bingöl'ün Genç İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel, ilçedeki esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, ilçedeki Bingöl Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı gezerek, sorun ve talepleri dinledi. Esnafın durumu hakkında bilgi alan ve çaylarını içen Kaymakam Güzel, "Esnafımızın talep ve görüşleri önemli. Kapımız her zaman açık. Birlikte hareket ederek, ilçemiz için en iyisini yapacağız" dedi.

Kaymakam Muhammet Güzel, esnafa işlerinde kolaylıklar diledi. - BİNGÖL