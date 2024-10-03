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Gediz'deki Gençler Murat Dağı'nda Özgüven ve Dayanıklılık Etkinliği Gerçekleştirdi

Gediz'deki Gençler Murat Dağı'nda Özgüven ve Dayanıklılık Etkinliği Gerçekleştirdi
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen tanıtım günlerinde üniversiteli gençler, Murat Dağı Gençlik Kampı Macera Parkurunda çeşitli zorlu etapları aşarak özgüven ve dayanıklılık etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen tanıtım günleri kapsamında, üniversiteli gençler Murat Dağı Gençlik Kampı Macera Parkurunda özgüven ve dayanıklılık etkinliği gerçekleştirdi. Türkiye'nin en büyük macera parkurlarından biri olan ve 32 oyundan oluşan ip parkurunda zorlu etapları tamamlayan gençler, hem eğlenceli hem de unutulmaz anlar yaşadı.

Parkurda gösterdikleri çaba ve dayanıklılık sonrasında gençler, "Bu etkinlik bize sadece fiziksel değil, mental olarak da büyük bir güç kattı. Takım ruhunu ve sınırlarımızı zorlamayı öğrendik. Gediz'e bu parkı, gençlik kampını kazandıranlardan Allah razı olsun" dediler.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, etkinlik hakkında, "Murat Dağı'nın eşsiz doğasında gençlerimize özgüven kazandıran ve onları sınırlarını aşmaya teşvik eden bu tür etkinlikler düzenlemek bizim için çok önemli. Bu faaliyetler, gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlıyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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