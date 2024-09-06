Esnaf: İnsanların Alım Gücü Düştü, İşler Durgun

MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - İnsanların eskisi gibi alışveriş yapmadığını ve esnaf için kış mevsiminin çetin geçeceğini söyleyen Ferit Çakan, "Okul alışverişi oluyor ama insanlar artık çanta almıyor. Kırtasiye alıyor. Gerekirse çantasını diktiriyor. Çünkü alım gücü çok düştü. Bizde ciro aynı ama masraflar arttı" dedi.

Bu yaz yurt dışından gelen gurbetçilerin eskiye oranla daha az alışveriş yaptığını söyleyen Hamamyolu Caddesi'ndeki esnaf, işlerin geçen yaza göre düştüğünü söyledi. Fiyatları yükseltmemelerine rağmen gurbetçilere bile her şeyin pahalı geldiğini anlatan esnaf, cirolarının aynı kaldığını fakat masraflarının arttığını belirtti. Okul alışverişinin de geçmişe göre daha kısıtlı yapıldığına dikkat çeken esnaf, velilerin daha çok kırtasiye malzemesi aldığını, bu yıl alışverişlerini kısıtladığını kaydetti.

"Bu yaz geçen yaza göre işlerimiz daha düşüktü"

"Maalesef ki bu yaz geçen yaza göre işlerimiz daha düşüktü" diyen Sıla Altay, "Gurbetçiler bile fiyatlar çok yüksek diye söylendi. Halbuki fiyatlarımız gayet uygun. Fiyatları elimizden geldiğince aşağıda tutuyoruz. İşler çok durgun. Giderlerimiz çok. Üç dükkanın da ayrı giderleri var. Okul alışverişleri başladı. Çok akışta değil. Yüzde 50 ise yüzde 25 oldu. Çocuklar için eşofman takımları 350 liradan başlıyor 750 liraya kadar gidiyor ama buna rağmen çok durgun. İşler şu an çok istediğimiz gibi gitmiyor. Esnaf kar edemiyor. 600 liraya alıyorsak 500 ya da 550 liraya satıyoruz" diye konuştu.

"Eskisi gibi yoğun alışveriş yok"

Eskiden okul alışverişlerinin yapıldığı bölgenin kalabalık olduğunu ama bu yıl tek tük insanın geldiğini söyleyen Emrah Özuzma, "Eski sezonlara göre gurbetçiler biraz zayıftı bu sene. Kişisel becerilerimizden dolayı iş yaptık. Uygun mal getirip uygun mal satıyoruz. Ama piyasa, ekonomi çok kötü. Güçlü olan esnafın işi güzel ama güçlü olmayan esnaf için sıkıntı. İşler kafa kafaya gitti. Enflasyona göre yüzde 50 büyümemiz lazım. Yüzde 10 büyüdük. Enflasyona göre az büyüdük. Elimizdeki ürüne zam yapamıyoruz. Ödemeleri yapamıyoruz. Onları yapmamız lazım. Çekler var, krediler var. İnsanlar çok umutsuz. Kiralar arttı. Eleman maliyetleri arttı. Çok zor esnafın işi. Okul bölgesi eskiden kalabalık olurdu. Şimdi gidin tek tük insan var. Eskiye göre insanlar çok almıyor. Ayakkabısını, çantasını götürüyor diktiriyor. Eskisi gibi yoğun alışveriş yok" şeklinde konuştu.

"Alım gücü çok düştü insanların"

İnsanların daha çok kırtasiye malzemesi aldığını, çantayı diktirdiğini, tamir ettirdiğini belirten Ferit Çakan şunları söyledi:

"Bu yaz gurbetçilerden pek fazla bir şey alamadık. Her şey çok pahalı geldi onlara. Geçen yıllar göre düşüktü. Gelen sayısı da az zaten. Kışın çetin geçecek. Allah yardımcımız olsun. Bizde adet sayısı düşüyor. Ciro aynı ama masraflar arttı. Örneğin 1 milyar iş yapıyorsak, 100 parça iş yapıyorsak şimdi 20 parça mal satıyoruz. Yine 1 milyar iş yapıyoruz. Değişen bir şey olmuyor. Bizde adet sayısı düştüğü için rakamlar aynı ama masrafımız çoğaldı. Geçen seneki ciroya bakıyorum, bu seneki ciroya bakıyorum. Yüzde 10 fark var. Normalde bu enflasyonda en az yüzde 50 artması lazım. Çevremde küçülmeye giden esnaf var. Okul alışverişi oluyor ama insanlar artık çanta almıyor. Kırtasiye alıyor. Gerekirse çantasını diktiriyor. Çünkü alım gücü çok düştü. İnsanlar da haklı. Masrafımız çok olduğu için biz de belli bir kar marjı koymak zorundayız. Koyamadığımız zaman sıkıntı yaşıyoruz. O kar marjını zaten düşürüyoruz iyice. Gelen pahalı deyip çıkıyor. İnsanlarda para yok. Ucuz da satsan onlara göre yine pahalı. Ne kadar çabalasak da boş."