Eskipazar Sarı Traverten Taşı, Anıtkabir'de Kullanan Coğrafi İşaretle Tescillendi

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Anıtkabir'in inşaatında kaplama taşı olarak kullanılan ve en yoğun kaya türü olan Eskipazar Sarı Traverten Taşı'nın coğrafi işaretle tescillendiğini duyurdu.

Yavuz, açıklamada, valilik koordinasyonunda başlattıkları coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırma seferberliği bünyesinde Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından yapılan başvurunun onaylandığını ifade ederek şunları söyledi: "Bu önemli başarı, Karabük'ümüzün zengin doğal kaynaklarını ve kültürel değerlerini koruma ve tanıtma yolunda atılmış değerli bir adımdır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmanın Karabük'ümüze hayırlı olmasını diliyorum."

Karabük'ün coğrafi işaretler bakımından zengin potansiyele sahip olduğunu belirten KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz da, Anıtkabir'in inşaatında kaplama taşı olarak kullanılan en yoğun kaya türünün Eskipazar Sarı Traverten Taşı olduğunu aktardı.

Çapraz, "Eskipazar taş ocaklarından getirilen sarı travertenler, Aslanlı yol kenarındaki duvarlarda, Şeref Holü'ne çıkan merdivenlerin sağında ve solundaki zafer kabartmalarında, bütün şeref holü dış duvarları ile tören meydanını çevreleyen kolonlarda kullanılmıştır. Bunun yanı sıra travertenin kaplama taşı olarak kullanıldığı bir diğer önemli yapı da III. Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarıdır. III. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde E Blok (Başkanlık) dışındaki tüm bloklar Eskipazar Sarı Traverten Taşı ile kaplanmıştır" ifadelerini kullandı. - KARABÜK