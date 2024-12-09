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Erzurumspor'da Tarihi Anlar: Kaptan 100. Maçına Çıktı, Eren 100. Golünü Attı

Erzurumspor'da Tarihi Anlar: Kaptan 100. Maçına Çıktı, Eren 100. Golünü Attı
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Erzurumspor, Adanaspor'u 1-0 yendi. Kaptan Mustafa Yumlu 100. maçına çıkarken, Eren Tozlu da kariyerindeki 100. golünü attı. Ancak, maçta üç oyuncunun sakatlıkları takımın moralini bozdu.

Erzurumspor'un kendi sahasında karşılaştığı ve 1-0 galip geldiği Adanaspor maçında kaptan Mustafa Yumlu takımdaki 100'üncü maçına çıkarken, Eren Tozlu kariyerindeki 100'üncü gole imza attı.

Erzurumspor bir yanda bu güzellikler yaşanırken bir yanda da 3 sporcunun sakatlıkları üzdü. Kaptan Mustafa Yumlu'nun takımdaki 100. maç heyecanını paylaşan Erzurumspor FK tarafından yapılan açıklamada, "Mavi-Beyazlı formamız altında 100 maça çıkan, şimdiden adını efsanelerimiz arasına yazdıran ve şanlı formamızı layıkıyla temsil eden sevgili takım kaptanımızı yürekten kutluyoruz. Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Dal ve Teknik Direktörümüz Sayın Hakan Kutlu, kaptanımız Mustafa Yumlu'ya isminin yazılı olduğu forma ve plaket takdim ettiler" denildi.

Erzurumspor'un başarılı futbolcusu Eren Tozlu, profesyonel futbol kariyerinde 100. golünü atarak dalya dedi. Bu arada, Adanaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Eren Tozlu ve Mustafa Yumlu'nun gerçekleştirilen MR tetkik sonuçlarına göre; Eren Tozlu'nun sol üst adele, Retcus femoris kası proksimalinde, Mustafa Yumlu'nun ise sol arka adele Hamstring kas grubu biceps femoris kas gövdesinde zorlanma tesbit edildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Oyuncularımızın tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Hafta içi yapılan antrenman esnasında sakatlanan oyuncumuz Süleyman Koç'un, çekilen röntgen ve BT sonucu sağ ayak birinci parmak II. falanks kemiğinde kırık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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