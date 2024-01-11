Erzincan'da Ziraat Mühendisleri Günü Yemeği Düzenlendi

Erzincan'da 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü dolayısıyla tertiplenen yemekte ziraat mühendisleri bir araya geldi.

Ziraat Mühendisleri Odası Erzincan Şubesi tarafından organize edilen yemek programına; Ziraat Mühendisleri Odası Erzincan Başkanı Erhan Çil, TKDK İl Koordinatörü Metin Bektaş, Tarım İl Müdür Vekili Sadettin Taşkesen, Tarım İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, Şube Müdürleri ve Ziraat Mühendisleri katıldı.

Programda konuşan ve birlik beraberlik vurgusu yapan Ziraat Mühendisleri Odası Erzincan Başkanı Erhan Çil, "Çiftçilerimize rehberlik eden, toprağımıza katkı sağlayan, ülkemizin zirai kalkınması için canla başla çalışan meslektaşlarıma teşekkür ederim ve Ziraat Mühendisler günümüzü kutlarım" dedi. - ERZİNCAN