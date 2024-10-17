Emekliler Bayram İkramiyesi İçin Talepte Bulundu

Türkiye Emekliler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Özdemir Kalkan, yaklaşan Cumhuriyet Bayramı öncesi geçen yıl Cumhuriyet'in 100 yılı dolayısı ile verilen ikramiyenin bu yıl da devam etmesini istedi.

Balıkesir Emekliler Derneği Başkanı Özdemir Kalkan Cumhuriyet Bayramı öncesi emekliler için en az asgari ücret kadar bayram ikramiyesi istedi.

TÜED Balıkesir Şube Başkanı Özdemir Kalkan yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Cumhuriyetin 100 yılı tüm yurt da coşku içinde kutlandığını, 100 yılı dolayısıyla emeklilere 5 bin lira ödeme yapıldı. Yapılan 5 bin lira ödeme emeklilerimiz için faydalı oldu ve kış dönemine girerken emeklilerimiz cebine giren bu paranın mutluluğunu yaşadı. Cumhuriyetin 100 yılı münasebetiyle emeklilerimize verilen ikramiyenin, Her yıl büyük bir coşku ile kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızı emeklilerimiz adına daha da sevindirici hale getirmek için, "Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi" olarak adının konularak, her yıl en az asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini talep ediyoruz. Bu uygulamanın milyonlarca emeklilerimize ve ailelerini ziyadesiyle memnun edeceğine inanıyoruz" dedi. - BALIKESİR