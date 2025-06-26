El Emeği Göz Nuru Ürünler Yaz Boyunca Satışta

El Emeği Göz Nuru Ürünler Yaz Boyunca Satışta
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, kadınların üretimi olan el emeği ürünleri Zafer Meydanı'nda satışa sunuyor. Ürünler, yerel ekonomiye katkı sağlarken geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına da yardımcı oluyor.

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünler, yaz boyunca Zafer Meydanı'nda kurulan stantlarda satılacak.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada ürünlerin büyük çoğunluğunun kadınlar tarafından üretildiğini ifade etti. Sünnetci, "Valiliğimizin himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde Halk Eğitim Merkezlerimizde üretilen el emeği göz nuru ürünler, yaz boyunca Zafer Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşlarımızla buluşuyor. Kadınlarımızın ve kursiyerlerimizin hazırladığı; takıdan tekstile, ahşap süs eşyalarından yöresel el sanatlarına kadar birçok alandaki ürünler, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına imkan sunuyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürültüsünden şikayetçi oldukları komşularının kapısına bomba yerleştirdiler

Gürültücü komşudan kan donduran bir planla kurtuldular
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı

Üniversitede tartışma yaratan görüntü! Bir bayrağa tepkiler çığ gibi
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör

Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
Yaylayı bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda

Bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda
Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı

Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.