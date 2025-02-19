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Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

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Edirne'de bu yıl 350 gram Ramazan pidesinin fiyatı 30 TL olarak belirlendi. Geçen yıl 20 TL olan pide fiyatı, artan maliyetler ve talep doğrultusunda yükseldi.

Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 20 TL olan 350 gram pidenin fiyatı, bu yıl 30 TL olarak belirlendi. Ramazan ayına sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı da belli oldu. Geçtiğimiz yıl 20 TL olan pidenin bu yıl 30 TL olması için fırıncılardan kendilerine talep geldiğini belirten Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Edirne'de bu yıl 350 gram pidenin 30 TL'den satışa sunulacağını açıkladı. Cingöz, açıklanan fiyatın herkese hayırlı olmasını diledi.

"TÜRKİYE GENELİ FİYATLAR 30 TL"

Cingöz, "Pidede günün koşullarına göre fiyat belirlendi. Türkiye genelindeki fiyatlar, 350 gram pide 30 TL, 300 gram pide 25 TL. Bizde de talep edilen fiyat 350 gram 30 TL. Bazı ilçelerde de 300 gram 25 TL olacak. Bizim verdiğimiz sade pide fiyatı olarak geçerli. Yumurtalı isteyen fırına farkını verir ve yumurtalı yaptırır" dedi.
Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Kaynak: ANKA / Yerel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

30 TL pidemi olur

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Haber YorumlarıTemel Temel:

Bütün Türkiye bu ramazanda bu fiyatlara pide almamalı. ellerinde kalsın.%100 kar ile satıyorlar aksini idda eden var ise hodri meydan

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

internet-yutub da ev de pide nasıl yapılır birçok tarifi var.

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Haber YorumlarıYusuf Kanat:

yemeyin paran var önemli deyil ramazan fırsatçıları yüzünde oruç tumuyorum yüce Allah benim günahlarımı onlara yazsın

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