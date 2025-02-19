Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 20 TL olan 350 gram pidenin fiyatı, bu yıl 30 TL olarak belirlendi. Ramazan ayına sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı da belli oldu. Geçtiğimiz yıl 20 TL olan pidenin bu yıl 30 TL olması için fırıncılardan kendilerine talep geldiğini belirten Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Edirne'de bu yıl 350 gram pidenin 30 TL'den satışa sunulacağını açıkladı. Cingöz, açıklanan fiyatın herkese hayırlı olmasını diledi.

"TÜRKİYE GENELİ FİYATLAR 30 TL"