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Düzce Yurtlarında Gençler Ramazan Ayını Kutluyor

Düzce Yurtlarında Gençler Ramazan Ayını Kutluyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Düzce Yurtları'nda kalan gençler, Ramazan ayını sosyal aktivitelerle kutluyor. Düzce Cahit Zarifoğlu Yurdu'nda kurulan Ramazan Sokağı'nda eski Ramazan geleneği yaşatılıyor.

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Düzce Yurtlarında kalan gençler çeşitli sosyal aktiviteler ile Ramazan ayını kutluyor.

GSB Düzce Cahit Zarifoğlu Yurdu'nda kurulan Ramazan Sokağı ile gençler eski ramazanları yaşıyor. "Yurdumda Ramazan, ruhumda heyecan" sloganıyla başlatılan etkinlikler çerçevesinde yurdun bahçesine Ramazan sokağı kuruldu. Sokakta şerbet, macun, lokma ve mısır yer aldı.

Yurtta kalan öğrenciler Ramazan sokağını çok beğendiklerini belirterek "Ramazan Sokağında bu güzel ayın ruhunu daha derinden hissettik" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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