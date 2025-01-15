Düzce'deki Tavuk Çiftliğinde Yangın: 8 Bin 700 Tavuk Telef Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi Edilli köyünde 3 Ocak tarihinde meydana gelen yangında 8 bin 700 tavuk telef oldu. Kaymakam Deniz Pişkin, besi çiftlini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın 3 Ocak 2025 günü Akçakoca ilçesi Edilli Köyünde meydana gelmişti. Yangında Muhammed Uslu'ya ait tavuk çiftliğin 8 bin 700 tavuk telef olmuştu. Kaymakam Pişkin, enkaz halindeki çiftlikte incelemelerde bulunarak, işletme sahibi Muhammed Uslu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. - DÜZCE