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Düzce'deki Tavuk Çiftliğinde Yangın: 8 Bin 700 Tavuk Telef Oldu

Düzce'deki Tavuk Çiftliğinde Yangın: 8 Bin 700 Tavuk Telef Oldu
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3 Ocak 2025'te Düzce'nin Akçakoca ilçesi Edilli köyünde meydana gelen yangında, bir tavuk çiftliğinde 8 bin 700 tavuk telef oldu. Kaymakam Deniz Pişkin, olay sonrası çiftliği ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi Edilli köyünde 3 Ocak tarihinde meydana gelen yangında 8 bin 700 tavuk telef oldu. Kaymakam Deniz Pişkin, besi çiftlini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın 3 Ocak 2025 günü Akçakoca ilçesi Edilli Köyünde meydana gelmişti. Yangında Muhammed Uslu'ya ait tavuk çiftliğin 8 bin 700 tavuk telef olmuştu. Kaymakam Pişkin, enkaz halindeki çiftlikte incelemelerde bulunarak, işletme sahibi Muhammed Uslu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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