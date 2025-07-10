Düzce'de Nitelikli İşgücü Yetiştirme Protokolü İmzalandı

Düzce Üniversitesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye İş Kurumu Düzce İl Müdürlüğü ile Delta Alfa Çorap ve Tekstil arasında "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde; iş birliği protokolünü; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Acar ve Delta Alfa Çorap Genel Müdürü Volkan Özer imzaladı.

Protokol kapsamında, iş hayatında yer almak isteyen kişilerin mesleki konularda yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi hedefleniyor. - DÜZCE