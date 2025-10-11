Düzce'de 'Merkezin Seninle Güzel' Etkinlikleri Devam Ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı "Merkezin Seninle Güzel" etkinlikleri tüm hızı ile devam ediyor.

Düzce'de gençlerin merkezlerde vakit geçirebileceği alanlar oluşturan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Merkezin seninle güzel" etkinliklerine başladı. Yeni eğitim-öğretim dönemi başında 100. Yıl Ortaokulu öğrencilerine hem Gençlik Merkezlerinin tanıtımını yapan ekipler hem de akıl zeka ile geleneksel sokak oyunları oynayarak eğlenceli bir gün geçirdi. - DÜZCE