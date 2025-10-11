Haberler

Düzce'de 'Merkezin Seninle Güzel' Etkinlikleri Devam Ediyor

Düzce'de 'Merkezin Seninle Güzel' Etkinlikleri Devam Ediyor
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin sosyal alanlarda daha fazla vakit geçirebilmeleri için 'Merkezin Seninle Güzel' etkinliklerine başladı. Etkinlikler kapsamında 100. Yıl Ortaokulu öğrencilerine gençlik merkezleri tanıtıldı ve eğlenceli sokak oyunları oynandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı "Merkezin Seninle Güzel" etkinlikleri tüm hızı ile devam ediyor.

Düzce'de gençlerin merkezlerde vakit geçirebileceği alanlar oluşturan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Merkezin seninle güzel" etkinliklerine başladı. Yeni eğitim-öğretim dönemi başında 100. Yıl Ortaokulu öğrencilerine hem Gençlik Merkezlerinin tanıtımını yapan ekipler hem de akıl zeka ile geleneksel sokak oyunları oynayarak eğlenceli bir gün geçirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
