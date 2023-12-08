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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 'Sonsuzluk Kervanı' Programı Düzenledi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sonsuzluk Kervanı' şiir, sohbet ve ezgi programı büyük ilgi gördü. Programda Gazze'deki zulüm kınandı ve Filistinliler için dualar edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sonsuzluk Kervanı" şiir, sohbet ve ezgi programı düzenlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Aralık'a özel hazırlanan etkinlik takvimi tiyatro, sinema ve konserlerle devam ediyor.

"Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu" çerçevesinde yazar Serdar Tuncer, şiirleri ile Dursun Ali Erzincanlı, ezgileriyle Murat Belet ve yorumuyla Mehmet Zeyd Yıldız Diyarbakırlı sevenleriyle buluştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Gazze'de yaşanılanlar da unutulmadı. İsrail'in yaptığı zulüm kınandı ve Filistinliler için dualar edildi.

Programda, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ömer Buğdaycı katılımcılara plaket takdim etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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