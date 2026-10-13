DHMİ, Erzurum Havalimanı'nda eylülde 96 bin 177 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2026 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Kesin olmayan verilere göre; Erzurum Havalimanı'nda Eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 95.642, dış hat yolcu trafiği 535 oldu. Böylece Eylül ayında toplam 96 bin 177 yolcuya hizmet verildi.

Eylül ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 628, dış hatlarda 7 olmak üzere toplamda 635 sefere ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Eylül ayında toplamda 775,507 ton oldu.

2026 Ocak-Eylül (9 Aylık) Gerçekleşmeler

9 aylık (Ocak - Eylül) dönemde ise Erzurum Havalimanında; Yolcu trafiği 941.040, Uçak trafiği 6.131, Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 8.085,387 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı