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Depremzede Baba İbrahim Aydoğan'ın Çağrısı: 'Bizim Hakkımız Yok Mu?'

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşini ve oğlunu kaybeden İbrahim Aydoğan, depremzedelere verilen evlerden kiracıların da yararlanması gerektiğini belirtti. Deprem sonrası konteynerde kalan Aydoğan, emekli maaşının kiralara yetmeyeceğinden endişe ettiğini ifade etti.

Haber : Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde eşi ve oğlunu kaybeden İbrahim Aydoğan, sahipsizlikten yakındı. Aydoğan, "Depremde eşimi ve oğlumu kaybettim. Evimiz yok, hak sahiplerine ev veriyorlar ama bizim hakkımız yok mu, biz depremzede değil miyiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinde kaldıkları Osmaniye'nin Metin Tamer sitelerinde eşini ve oğlunu kaybeden İbrahim Aydoğan, yaşadıkları süreci ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Baba Aydoğan, depremde evini kaybettikten sonra şu an konteynerde kızı ile yaşadığını, depremden önce de kiracı olduklarını belirterek hak sahiplerine verilen evlerden kiracıların da yararlanması gerektiğini belirtti.

Konteynerden çıkarılma korkusu ile yaşadıklarını söyleyen Aydoğan, böyle bir durum söz konusu olduğunda emekli maaşının kiralara yetmeyeceğini vurguladı. Aydoğan, şöyle konuştu:

"Metin Tamer sitelerinde oturuyordum. Depremzedeyim. Deprem sırasında ben işteydim, dışardaydım. O depremde eşim ve oğlumu kaybettim. Şu an devletin verdiği konteyner kente kızımla kalıyorum. Buradan çıkarttıkları zaman ben nereye gideceğim? Biz depremzede değil miyiz? Kiracıyız diye hak sahiplerine ev veriyorlar da bizim hakkımız yok mu? Devletimizin buna bir çözüm bulması gerek.

Ben emekliyim çalışmıyorum. Emekli maaşımdan başka hiçbir şeyim yok. Her şeyimi depremde kaybettim. Bir kızım kaldı benimle. Kızım da deprem günü dışardaydı. Ben emekliyim yarın bir gün burdan çıkardıkları zaman emekli maaşıyla ev kirasını nasıl vereceğim? Ev sahipleri de bunu ranta çevirmiş. Fiyatlar uçmuş gitmiş. Ev sahiplerinde Allah korkusu dahi kalmamış."

Kaynak: ANKA / Yerel
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