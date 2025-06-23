Damla Gönüllülük Hareketi Projesi ile Düzce'de Gençlik Faaliyetleri Başladı

Damla Gönüllülük Hareketi Projesi ile Düzce'de Gençlik Faaliyetleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gönüllü gençler, Düzce'de sosyal sorumluluk projelerine katılmaya başladı. Akçakoca'da yerel halkla bir araya gelen gençler, çevre temizliğinden yaşlı ziyaretlerine kadar birçok alanda aktif rol üstlenecek.

Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gençler Düzce'ye geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan ve gençlerin ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini daha yakından tanıtmak, milli ve manevi değerleri benimsetmek, vizyonlarını ve merhamet duygularını geliştirmek, moral ve motivasyon durumlarını üst seviyelere taşımak, ülkelerini daha yakından tanımalarını sağlayarak aidiyet duygularını geliştirmeyi, farklı kültürlerin kaynaşması ve gönüllülük çalışmalarıyla toplumdaki farkındalığı artırarak, son dönemlerde unutulmaya yüz tutan bazı insani ve manevi değerleri tekrardan su yüzüne çıkarmayı hedefleyen Damla Gönüllülük Hareketi projesi kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden Düzce'ye gelen öğrenciler Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile bir araya geldiler.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, gönüllü gençlerin farklı illerden gelerek topluma fayda sağlayacak etkinliklere katılmalarının önemi vurgulandı.

Gönüllülük faaliyetleri Akçakoca'da başladı

Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Düzce'de bulunan 21 gönüllü genç, programın ilk günlerinde Akçakoca ilçesini ziyaret ederek gönüllülük faaliyetlerine başladı. Gençler, yerel halkla bir araya gelerek sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyor; yaşlı ziyaretlerinden çevre temizliğine kadar birçok alanda aktif rol alıyor. Proje boyunca çeşitli sosyal, kültürel ve çevresel faaliyetlerle toplumla buluşacak olan gönüllü gençler hem bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de Düzce'nin tanıtımına destek verecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'in en büyük saldırısı! Tahran yangın yerine döndü

Savaştaki en şiddetli saldırı! Başkent yangın yerine döndü
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki

ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları yıkan sözler

Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaraylıları yıkan sözler
ABD'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'den, "Türkiye'ye seyahat" uyarısı: Özellikle o şehre gitmeyin
Zafer Ergin terlik-şort kombiniyle yaz sezonunu açtı

Zafer Ergin terlik-şort kombiniyle yaz sezonunu açtı
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Jeff Bezos, kapitalizm karşıtı gösterilere aldırış etmeden lüks yatında köpük partisi verdi

Jeff Bezos, protestolara aldırmadan lüks yatında köpük partisi verdi
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.