Çukurova Belediyesi Kadınlar İçin Spor Merkezi Açıyor

Çukurova Belediyesi Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evinde kadınlar her gün spor keyfi yaşıyor. Kadınlar uzman eğitmen eşliğinde step, aerobik, pilates ve zumba yapıyor.

Çukurova Belediyesi Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evinde kadınlar her gün spor keyfi yaşıyor. Kadınlar uzman eğitmen eşliğinde step, aerobik, pilates ve zumba yapıyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evini ziyaret ederek, burada spor yapan kadınlarla sohbet etti.

Tesisler Müdürü Tahsin Akış'tan verilen spor eğitimi ile ilgili bilgi alan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her gün iki grup halinde spor yapan kadınların kursa büyük ilgi gösterdiğini öğrenmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Çetin, "Kadın Sohbet ve Dayanışma Evlerimiz aynı zamanda toplum merkezi olarak kullanılıyor ve çok sayıda branşta meslek kursu veriyoruz. Konumu uygun olan kadın sohbet ve dayanışma evlerinde de spor eğitimi veriliyor. Sizler şanslısınız. Step, aerobik, pilates ve zumba eğitimi alıyorsunuz. Diğer kadın sohbet evlerinden de aynı talep geliyor ama mekan uygun olmadığı için bunu sağlayamıyoruz. Ancak çalışmalarımız devam ediyor. Kadınlarımız isteyecek biz yapacağız. İhtiyaç olan her yerde bu tür tesisleri hizmete açacağız" dedi.

Ziyaretinde kadınlara pilates topu gibi spor aletleri hediye eden Çetin, başka mahalle ve hatta diğer ilçelerde araçlarıyla spor yapmak için Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evine gelen kadınlar olduğunu öğrendiğinde memnuniyetini gizlemedi. Çetin, kadınlara herhangi bir istekleri ya da şikayetleri olup olmadığı da sordu. - ADANA