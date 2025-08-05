COD Enerji Üretim A.Ş., Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye Satıldı

COD Enerji Üretim A.Ş., Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye Satıldı
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2019 yılında kurulan COD Enerji Üretim A.Ş., Pınarbaşı bölgesine önemli katkılar sunmasının ardından Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye satıldı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demirel, süreci başarıyla tamamladıklarını ve yeni sahiplerine başarılar diledi.

2019 yılında kurulan, Pınarbaşı ve bölgesine önemli katkılar sunan, COD Enerji Üretim A.Ş., Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye satıldı.

COD Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demirel, Pınarbaşı Bölgesinde çalışmalarını sürdüren ve bölge çiftçisine önemli katkılar sunan COD Enerji Üretim A.Ş'nin satıldığını duyurdu. Demirel, dev şirket COD Enerjinin, Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye geçtiğini bildirdi.

Satışı gerçekleşen ve bundan böyle Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde faaliyet gösterecek olan COD Enerjiyle ilgili bilgiler aktaran İşadamı Cemil Demirel, " COD Enerji olarak, şirketimizin Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye satış sürecini başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreçte gösterdikleri ilgi, profesyonellik ve iş birliği için Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkililerine teşekkür ediyorum. 2019 yılından bu tarafa COD Enerji çatısı altında bizimle birlikte emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve destekçilerimize gönülden minnettarız. COD Enerjinin yeni sahiplerine başarılar diliyorum. İnanıyorum ki COD Enerji yeni dönemde de güçlü adımlarla yoluna devam edecek ve bölge çiftçisine de önemli katkılar sunacak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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