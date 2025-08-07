Çiftçilerle İş Birliği İçin Yenipazar Ziraat Odası'na Ziyaret

Gerçekleştirilen ziyarette, İl Müdürü Ayvalık, Ziraat Odası yetkilileriyle bir araya gelerek üreticilerin talepleri, tarımsal desteklemeler ve kırsal kalkınma projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede ayrıca, bölgeye özgü tarımsal üretim potansiyeli masaya yatırıldı. Ziyaret kapsamında yapılan istişarelerde, Yenipazar'da tarımsal faaliyetlerin daha da geliştirilmesi ve üreticilerin tarım konusunda daha bilinçli hale getirilmesine yönelik ortak projeler ve eğitim çalışmaları ele alındı. İl Müdürü Çetin Ayvalık, üreticilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretme ve bölge tarımının daha ileriye taşınması adına kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
