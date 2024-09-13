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Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Muhtarlara Üretim Planlaması ve Destekleme Modeli Hakkında Bilgilendirme Yaptı

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Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki muhtarları üretim planlaması ve yeni destekleme modeli konusunda bilgilendirdi. Toplantıda, teknik personel tarafından muhtarlara üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki muhtarlar üretim planlaması ve yeni destekleme modeli konusunda bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçe muhtarlarına yönelik düzenlenen toplantıda, teknik personel tarafından muhtarlara üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çavdarhisar Ekonomi Güncel Yerel Tarım

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