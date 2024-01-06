Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilçenin yeniden planlanması için çalışmalarını anlattı

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bucalı iş insanlarıyla buluştuğu toplantıda, görev süresi boyunca yaptıkları en büyük çalışmanın ilçenin yeniden planlanması olduğunu vurgulayarak, "Buca'da planlı bir dönüşüm gerçekleştireceğiz" dedi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bucalı iş insanları ile Mevlana Tesisleri'ndeki Neva Kafe'de düzenlenen kahvaltıda buluştu. Başkan Erhan Kılıç, buluşmada Buca'ya hizmet ile geçen 5 yılını ve projelerini özetledi. Yarının Buca'sı hedefi doğrultusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Kılıç, çok yakın zamanda hayata geçirilecek Sporium Spor Merkezi, eski battaniye fabrikası alanına yapılacak Kültür Merkezi, Buca Pazar Yeri alanına yapılacak 700 kişilik gösteri merkezi, Çamlıkule'ye yapılacak pazar yeri ve cemevi projeleri hakkında bilgi verdi.

"KENTİ YENİDEN PLANLADIK"

Görev süresince en önem verdikleri çalışmanın ilçenin yeniden planlanması olduğunu belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu kent ıslah imar planları ile büyümüş bir kent. Yeni bir planlama şarttı. Güney revizyon planları dediğimiz alan, çok ciddi bir alan. Menderes Caddesi'nin aşağı bölgesi; Yenigün, Göksu, Yeşilbağlar… Bu alanı kapsayan bir plan. Hastanenin önünden geçerek Belediye önüne kadar gelen yeni bir yol açılacak. İlk etapta yapılaşma az olduğu için buradaki çalışmalar hızla ilerleyecektir."

"PLANLI BİR DÖNÜŞÜM İSTİYORUZ"

Dönüşümün yerel müteahhitlerle yapılması taraftarı olduğunu söyleyen Başkan Kılıç, "Çaldıran, Ufuk, Seyhan mahallelerimiz için de planlarımızı yaptık. Yani biz kentimizde planlı bir dönüşüm gerçekleştirmek istiyoruz. İçinde büyük bulvarların, sosyal donatı alanlarının olduğu güzel yaşam alanları yaratmak istiyoruz. İnsanlar Avrupa'da sokağa çıktıklarında, beş on metre yürüdüklerinde parkla karşılaşıyorlar. Bizim çocuklarımızın da hakkı" dedi.

BENZİNLİK GELİRLERİ BUCA'YA KALACAK

Başkan Kılıç, belediyeye ait benzinliklerle ilgili davayı kazandıklarına da değinerek, çok yakın zamanda benzinlikleri Bucamar'ın işleteceğini kaydetti.

"ESKİ TREN YOLU HATTI ÇOK GÜZEL OLACAK"

Başkan Erhan Kılıç, ilçeyi Berlin Duvarı gibi ikiye ayıran Buca Demiryolu Hattı'nı yeni bir turizm rotasına dönüştürecek bir proje hazırladıklarını da hatırlattı. Yakın zamanda hayata geçecek bu proje ile eski tren yolu hattının çok güzelleşeceğini belirten Kılıç, "2.8 kilometre uzunluğunda, yürüyüş yollarının olduğu, yemyeşil bir post modern mimariye sahip çok güzel çalışma olacak" diye konuştu.

"TEMİZLİKTE DEVRİM YAPTIK"

Geçmiş dönemlerde çöp toplama işlerinin ihale usulü yapıldığını kaydeden Kılıç, Buca'ya yeni temizlik araçları kazandırarak bu konuda bir devrim yaptıklarını vurguladı. Erhan Kılıç, "Büyükşehir Belediyemizin desteği ile yeni araçlar aldık. Bu bizim için bir devrimdir. Yıllık maliyeti 200 milyon liraya varan bir rakamdan bahsediyoruz. Bu para artık cebimizden çıkmıyor" dedi.