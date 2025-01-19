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Bozüyük Vitraspor, Karasuspor'a 2-1 Mağlup Oldu

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Bölgesel Amatör Ligi 9. Grup'ta mücadele eden Bozüyük Vitraspor, evinde Karasuspor'a 2-1 yenilerek aradığı galibiyeti elde edemedi. Maçta Karasuspor'un golleri İlyas Bıçakcı tarafından atılırken, ev sahibi ekipten Doğukan Ünal bir gol kaydetti.

- Bozüyük istediği galibiyeti alamadı

BİLECİK - Bölgesel Amatör Ligi 9. Grup'ta yer alan Bozüyük Vitraspor, evinde karşılaştığı Karasuspor'a 2-1 mağlup oldu.

BAL 9. Grup'ta mücadele eden Bozüyük Vitraspor, sahasında karşılaştığı Karasuspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın 14. dakikasında Karasuspor sağ taraftan serbest vuruşta İlyas Bıçakcı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından baskılarını artıran ev sahibi ekipte 45. dakikada ceza sahası dışından topa sert vuran Doğukan Ünal takımının beraberlik golünü attı. Maçın ikinci yarısında ise dakikalar 60'ı gösterdiğinde İlyas Bıçakcı, kendisinin ve takımının 2. golünü attı. Müsabakada başka gol olmayınca karşılaşmadan konuk takım Karasuspor 2-1 galip ayrıldı.

Bozüyük Vitraspor, Karasuspor'a 2-1 Mağlup Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SONER ÇELİK - Yerel
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