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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yangını Uyarısı Yaptı

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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bağışlar, Tetemeçele ve Merkeşler köylerinde orman yangını uyarısı yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, tek tek orman köylerini gezerek orman yangını uyarısı yaptı.

Hava sıcaklıkların yüksek seyretmesi ve orman yangınları riskinin hala devam ettiği Bolu'da, ekipler denetimlerini sıkılaştırdı. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Çaltepe Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan Bağışlar, Tetemeçele ve Merkeşler köylerinde vatandaşlar orman yangınları konusunda uyarıldı. Bu çerçevede, köy köy gezerek orman yangınlarının önlenmesi için vatandaşları uyaran ekipler farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları el broşürlerini dağıttı. Cami ve muhtarlık ilan panolarına astıkları bilgilendirme broşürleriyle yöre halkının orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmaları hedeflendi. Özellikle anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ve ormanlık alanlara yakın yerlerde ateşle bahçe temizliği yapılmaması, izmarit atılmaması ve çöp bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yangın görülmesi durumunda hemen Alo 112'nin aranarak bilgi verilmesi çağrısı yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orman Yangını Tetemeçele Güvenlik Ekonomi Güncel Çevre Yerel Doğa bolu

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