Bolu Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan, Cenazesiyle Uğurlandı

Bolu'da çamura saplanan aracı kurtarmak isterken kafasına çeki demirinin isabet etmesi ile ağır yaralanan ve 4 gündür süren yaşam mücadelesini kaybeden Bolu Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'da 9 Nisan'da arkadaşının aracını kurtarmak için At Yaylası'na giden Bolu Off-Road Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan, çamura saplanan otomobili kurtarmak istedi. Kurtarma çalışmaları sırasında çamura saplanan araçtan kendi aracına taktığı çeki demiri koparak, Burhan Turan'ın kafasına isabet etti. Arkadaşları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turan, ağır yaralı olarak İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 4 gündür tedavisi süren Burhan Turan, dün gece yaşam mücadelesini kaybetti. Turan'ın cenazesini teslim alan ailesi, merkeze bağlı Çepni köyüne götürdü. Çepni köyü camiisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Burhan Turan'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. - BOLU