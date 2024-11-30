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Bolu'da Ayakkabı Tamirine Rağbet Artıyor

Bolu'da Ayakkabı Tamirine Rağbet Artıyor
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Alım gücünün düşmesi nedeniyle Bolu'da vatandaşlar, eski ayakkabılarını tamir ettirmeye yöneliyor. 44 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan İsmail Özkan, kış aylarında kauçuk tabanlı ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Bolu'da 44 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan usta İsmail Özkan, ayakkabı tamirine rağbetin arttığını söyledi. Özkan, "Alım gücü düştüğü için çok sayıda vatandaş ayakkabılarını tamir ettirmeye getiriyor" dedi.

Bolu'da havaların soğumasıyla birlikte kışlık ayakkabılar dolaplardan çıktı. Kimi vatandaş yeni kışlık ayakkabı alırken kimisi ise eski ayakkabılarını tamir ettirmek için ayakkabıcı dükkanlarının yolunu tuttu. Ayakkabılarını tamir ettirmek isteyen vatandaşlar tamir ustalarının dükkanlarında yoğunluk oluşturdu. Gölyüzü mahallesinde 1980 yılından bu yana aynı dükkanda ayakkabı tamirciliği yapan İsmail Özkan, alım gücü düştüğü için çok sayıda vatandaşın ayakkabılarını tamir ettirmeye getirdiklerini belirtti.

"Kauçuk tabanlı ayakkabılar alınması önerilir"

Kışın karda kauçuk tipi ayakkabıların kullanılması gerektiğini söyleyen ayakkabı tamir ustası İsmail Özkan, "Ayakkabıların yüzeyinin deri olması gerekiyor. Suni deriler biraz sağlam olmuyor. Hakiki deri almak daha iyi çünkü tamirini yapmak da daha kolay. Hakiki deri uzun ömürlü olur ve tamiratı daha rahat yapılır. Ayakkabının altlarının kaymaması için de kauçuklu taban tercih edilmelidir. Altlar yumuşak olmalı, yere bastığı zaman iyi kavramalıdır. Ancak çok sert tabanlar kayma yapar. Şu an kauçuklu tabanlar eskisi kadar bulunmuyor ama yine de dikkatli alışveriş yaparak kauçuklu tabanlı ayakkabılar alınması önerilir" dedi.

"Alım gücü düştüğü için tamir ettirmeye geliyorlar"

Çok sayıda vatandaşın alım güçlerinin düştüğünü işaret eden Özkan, bu sebepten dolayı ayakkabı tamir ettirmeye getirdiklerini belirtti. "Vatandaşların alım gücü düştüğü için genellikle tamir için geliyorlar. Yaz, kış fark etmeksizin yazlık ya da kışlık bot ve çizmeler sürekli tamir edilmeye geliyor. Tamirler genellikle 20 TL'den başlıyor. Yapılan işin türüne göre değişiyor. Örneğin, alt değiştirme, topuk yapma, yırtık onarma gibi işlemler farklı fiyatlarla yapılabiliyor" diye konuştu.

"Suni deri ve hakiki deri ayırt edilemiyor"

Vatandaşların suni ve hakiki deri arasındaki farkı bilmedikleri için sorun yaşadıklarını ifade eden ayakkabı tamir ustası Özkan, "Ayakkabı satın alırken vatandaşlar deri mi, suni deri mi olduğunu bilemiyorlar. Suni deri, soğuk havaya dayanıklı değildir ve büküldüğü zaman kolayca yırtılabilir. Yırtıldığında tamiri zorlaşır ve değiştirilmesi gerekebilir. Ayakkabı çıkarılırken de yırtılma olabilir. Oysa hakiki deride böyle bir sorun olmaz. Deri sadece bükülür, fakat kırılma ve kopma yaşanmaz. Alırken 'hakiki deri' olup olmadığı sorulursa, daha iyi olur. Çünkü genellikle suni deri de 'deri' olarak satılabiliyor. Suni derilerin de kaliteleri farklıdır, ancak vatandaş bunu bilemediği için kullanıyor" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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