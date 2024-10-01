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Bilecik'te Üniversite Öğrencilerine Rehberlik Hizmeti

Bilecik'te Üniversite Öğrencilerine Rehberlik Hizmeti
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Bilecik Gençlik Merkezi personelleri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini kazanan öğrencileri karşılayarak güvenli rehberlik hizmeti sunuyor. Öğrencilere yurtlar ve gençlik merkezleri hakkında bilgi veriliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini kazanan öğrencileri karşılayan gençlik merkezi personelleri rehber oluyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Bilecik Gençlik Merkezi personelleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Bilecik'e gelecek olan üniversite öğrencileri için kenttin çeşitli yerlerinde stant açarak yerini aldı. 'GSB Uyum Programı' çerçevesinde gelen gençleri, ilin çeşitli bölgelerinde karşılayan ekipler, güvenli rehber hizmeti sundu. Hem öğrenci ve veliler için sıcak bir karşılama ortamı sağlanırken, öğrencileri kalacakları yurtlara yönlendiren ekipler, İlin çeşitli bölge alanında kurdukları stantla da öğrenci ve ailelerini, GSB yurtları ve Gençlik Merkezleri'nin sunduğu imkanlar hakkında bilgilendirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik bilecik Rehber Eğitim Yerel Yaşam Spor

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