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Bilecik'te Kaçak Sigara ve Parfüm Operasyonu: Yüzlerce Paket Ele Geçirildi

Bilecik'te Kaçak Sigara ve Parfüm Operasyonu: Yüzlerce Paket Ele Geçirildi
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Bilecik'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 740 paket kaçak sigara, 31 adet kaçak parfüm ve 1 adet kaçak blender ele geçirildi. A.A.D. isimli bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Emniyet güçleri, kaçak ürünlerle mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Bilecik'te yapılan kaçakçılık operasyonunda yüzlerce paket kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, tütün ve emtia kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler tarafından bir ihbar üzerine yapılan operasyonda 740 paket gümrük kaçağı sigara, 31 adet gümrük kaçağı parfüm ve 1 adet gümrük kaçağı blender ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.A.D., (25) isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kaçakçılıkla mücadelede kararlı bir duruş sergileyen emniyet güçleri, kent genelinde bu tür operasyonların süreceğini vurguladı. Yetkililer, kaçak ürünlerin hem ekonomik kayıplara yol açtığını hem de halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek vatandaşları şüpheli durumları yetkililere bildirmeye çağırdı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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