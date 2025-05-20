AYESOB Başkanı Künkcü, Didim'de Şoför Esnafıyla Bir Araya Geldi

Aydın genelindeki esnaf teşkilatlarında uyumun ve güvenin adı haline gelen AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Didim'de şoför esnafıyla bir araya geldi. Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Barış Şam, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin düzenlediği yemek programına katılan Başkan Künkcü, "Aydın'daki tüm odalarımızla birlikte, aynı kararlılıkla esnafımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Didim'de samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşma, adeta vefanın ve birlik ruhunun sahneye çıktığı bir tabloya dönüştü. Göreve geldiği ilk günden bu yana Aydın'daki tüm oda başkanlarıyla güçlü bir diyalog kuran AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Didim'de de aynı samimiyetle karşılandı.

Yemekte konuşan Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Barış Şam, Başkan Künkcü'nün ilk dönem olmasına rağmen kendilerini hiç yalnız bırakmadığını ifade ederek, "Birlik Başkanımız Muhammet Ali Künkcü, bizim için sadece bir yönetici değil, aynı zamanda yol arkadaşımız. Kendisi göreve geldiği ilk günden bu yana bizlerle birlikte oldu, desteğini hiç esirgemedi. Didim Şoförler Odamıza büyük katkıları olmuştur. Esnafımız içinde gerek Aydın'da, gerekse Ankara'da çalışmaları, katkıları olmuştur. Biz de yapılanı unutmayız. Kendisine bizlere ve esnafımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Didim'de gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü de "Didim'de hem oda başkanımız, hem de yönetim ve denetim kurullarımızla bir araya gelmek benim için büyük bir mutluluk. Her fırsatta desteklerini açıkça gösteren Başkanımız Barış Şam'a ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Bu güçlü birliktelik, hem bize, hem de tüm esnaf teşkilatımıza moral ve motivasyon oluyor. Aydın'daki tüm odalarımızla birlikte, aynı kararlılıkla esnafımız için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN