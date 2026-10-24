Araban Ovası'nda silajlık mısır hasadı sürüyor, dönümde 4-5 ton verim alınıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2026 yılı ikinci ürün silajlık mısır hasadı devam ediyor. Araban Ovası'nda yürütülen silajlık mısır hasadı çalışmalarında çiftçiler bir dönüm tarlada 4-5 ton verim alıyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2026 yılı ikinci ürün silajlık mısır hasadı devam ediyor. Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Araban Ovasında yetişen silajlık mısıra Türkiye'nin birçok bölgesinden yoğun talep olduğunu belirterek, özellikle canlı hayvan besiciliği yapan işletmelerin Araban'da yoğun şekilde ürün tedarik ettiğini söyledi. Yağlık dane mısır için ise talep yönünde yağ üretimi yapan firmalara satışlar yapıldığını ifade etti.

Araban Ovası'nda sarımsak ve hububat hasadının ardından ikinci ürün olarak bu yıl 4 bin dönüm silajlık, 6 bin dönüm ise yağlı dane mısır olmak üzere toplam 10 bin dönüm civarında ikinci ürün mısır ekimi gerçekleştirildiğini belirten Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun,"Yağlık dane mısırın da hasadı için mısırların dalında kuruması bekleniyor. Mısırların kurumasıyla birlikte hasadımız başlayacak. Mısır silajı, yüksek nişasta ve enerji içeriği sayesinde büyükbaş ve küçükbaş besi hayvanlarında günlük canlı ağırlık artışını (kilo alımını) hızlandıran ve yem maliyetlerini ciddi oranda düşüren en verimli kaba yem kaynağıdır. Dolayısıyla hayvanların iştahla tükettiği bu lezzetli yem, sindirilebilirliği yüksek yapısıyla et ve süt verimini doğrudan artırır" dedi.

Araban Ovası'nda ikinci ürün silajlık mısır üreticiliği yapan Arabanlı çiftçilerden Salih Demir ise, "Araban Ovası'nın Göl Mevkiinde şahsıma ait 60 dönüm tarlada hasadına başladığım silajlık mısırda, bir dönüm alanda yaklaşık 4-5 ton civarında verim alıyorum. Bir ton silajlık mısırı 2 bin 100 liradan canlı hayvan besicilerine satışını yaptığını söyleyen Demir, silajlık mısırı, hayvan besleme temel bir yem kaynağı olarak kabul edilir. Büyükbaş hayvanlar için ideal bir kaba yem kaynağı olan silajlık mısır, besleyici ve sindirimi kolay bir yem çeşididir. Silajlık mısır, hayvanlar için yüksek besin değerine sahip bir yem kaynağıdır. Özellikle sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlar için ideal bir enerji kaynağıdır. Yüksek nişasta ve enerji içeriğine sahip olduğundan, hayvanların günlük enerji ihtiyaçlarını karşılamak için etkili bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca, silajlık mısırın içerdiği protein miktarı da önemlidir. Kaliteli bir silajlık mısır, hayvanların protein ihtiyacını karşılamak için yeterli miktarda protein içermelidir. Bu, hayvanların sağlıklı büyümesini, gelişimini ve üreme yeteneklerini destekler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı