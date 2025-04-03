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Almanlar Paskalya tatilinde Türkiye'yi tercih ediyor

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Alman Seyahat Derneği (DRV), 7 Nisan itibariyle başlayacak Paskalya tatilinde Türkiye'nin en çok tercih edilen destinasyon olduğunu açıkladı. Türkiye, paket tur satışlarının yüzde 17'sini oluşturarak ilk sırada yer aldı.

Alman Seyahat Derneği (DRV), 7 Nisan itibariyle başlayacak Paskalya tatilinde Türkiye'nin en çok tercih edilen destinasyon olduğunu açıkladı.

Alman Seyahat Derneği (DRV), Almanların Paskalya'da paket turlarda en çok tercih ettiği seyahat noktalarını açıkladı. Buna göre paket tur satışlarının yüzde 17'sini oluşturan Türkiye, listede ilk sırada yer aldı. Mısır yüzde 14'le ikinci, İtalya'nın Kanarya Adaları yüzde 12'yle üçüncü, İspanya'ya bağlı Balear Adaları yüzde 8'le dördüncü, Yunanistan ise yüzde 5 ile beşinci sırada yer aldı. Tatilcilerin güneşli destinasyonlara ilgi gösterdiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Mart ayına denk gelen Paskalya'da ise Almanların ilk tercihi Kanarya Adaları olmuştu.

Paskalya tatili eyaletlere göre değişiyor. 7 Nisan itibarıyla başlayacak Paskalya tatili, 25 Nisan'a kadar devam edecek. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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