Başkan Erdem: 'Can güvenliği hepimizin önceliği'

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, ALTİD Başkanı Cem Özcan ve ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yeniacun, otellerde yangın yönetmeliği konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Merkezinde gerçekleşen toplantıya katıldı.

Başkan Erdem toplantıda hem sektörün yeni çıkacak yönetmelik konusundaki görüşlerini aktarırken, bir yandan da daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a da sundukları tedarikten kaynaklı sorunlar nedeniyle ek süre taleplerini iletti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan başkanlığındaki toplantıda Alanya Heyeti yönetmelik konusunda bölgemizin beklentilerini dile getirirken yangına dayanıklı kapı konusunda daha önce 31 Aralık 2025 olarak belirlenen sürenin 2027 Nisan ayına ertelenmesi talebinde bulundu. Konuya ilişkin daha önce de birtakım görüşmeler yapan ve bir önceki toplantının Antalya'da gerçekleşmesine katkıda bulunan ALTSO Başkanı Eray Erdem, toplantıya Genel Müdür Baban'ın yanı sıra TOBB Sektör Meclisleri Uzmanı Elif Erol, ALTİD Başkanı Cem Özcan, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda bakanlık bürokratının da katıldığını söyledi.

Can güvenliğine sektörün de en az bakanlık kadar öncelik verdiğini vurgulayan ALTSO Başkanı Erdem açıklamasında bu yönetmeliğin aynı zamanda bölgenin gerçeklerine uygun bir şekilde hayata geçirilmesinin de önemle üzerinde durdu. Başkan Erdem halen bu yönde çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekleyerek, "Yangına dayanıklı kapı konusunda zor günler geçiren sektör için tedarikte yaşanan zorluklar nedeniyle 2027 Nisan ayına kadar ek süre talebimizi ilettik. Çünkü 01 Nisan 2026 tarihine kadar herkes alelacele kapı tedarik ederken fiyatlar da adeta uçuşa geçti. Zaman kısıtlı olunca maalesef fiyat dengeleri bozuluyor. Bu bakımdan ilave süre talep ettik. Ancak her şeye karşın tedarik yapabilen işletmelerin belirlenen süreye kadar işlerini bitirmesini de önemli buluyoruz" şeklinde konuştu.