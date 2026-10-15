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Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, şeker pancarı hasadında çiftçilerle buluştu

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Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, şeker pancarı hasadında çiftçilerle buluştu
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Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, ilçede şeker pancarı hasadına katılarak çiftçilerle bir araya geldi. Hasat alanında üreticilerle sohbet edip çalışmalar hakkında bilgi alan Demirtaş, bereketli sezon ve kolaylık diledi.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, şeker pancarı hasadına katılarak çiftçilerle bir araya geldi. Tarlada yürütülen hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Demirtaş, üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunarak kolaylıklar diledi.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, ilçede tarımsal üretimin önemli faaliyetleri arasında yer alan şeker pancarı hasadına katıldı. Hasat alanında çiftçilerle bir araya gelen Demirtaş, üreticilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarlalarda yoğun emek ve özveriyle sürdürülen hasat çalışmalarını yerinde takip eden Kaymakam Demirtaş, çiftçilerin üretim sürecindeki gayretlerine dikkat çekti. Tarımsal üretimin bölge ekonomisi ve kırsal yaşam açısından taşıdığı öneme işaret eden Demirtaş, çiftçilere kolaylıklar dileyerek hasat döneminin bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Şeker pancarı üretiminde hasat dönemi, üreticilerin yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını alması açısından büyük önem taşıyor. Ekim, bakım ve yetiştirme süreçlerinin ardından tarlalara giren çiftçiler, ürünlerini toprakla buluşturdukları günden itibaren sürdürdükleri çalışmaların karşılığını almak için hasat mesaisine devam ediyor.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş da hasat çalışmalarına katılarak üreticilerin yanında olduğunu gösterdi. Çiftçilere bereketli bir mahsul dönemi geçirmelerini temenni eden Demirtaş, hasadın kolaylıkla tamamlanması dileğinde bulundu.

Akyaka'da devam eden şeker pancarı hasadıyla birlikte üreticiler, sezon boyunca verdikleri emeğin karşılığını almayı hedefliyor. Kaymakam Demirtaş'ın hasat alanına gerçekleştirdiği ziyaret, tarımsal üretim ve çiftçilerin çalışmalarıyla ilgili yerinde inceleme ve görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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