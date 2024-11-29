Aksaray'da Sahte Döviz Uyarısı

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) – Aksaray'da döviz firması sahibi Ramazan Çetin, piyasadaki sahte döviz iddialarıyla ilgili uyarılarda bulunarak, "Vatandaşlar aldığı dövizleri kesinlikle bu işleri bilen insanlara kontrol ettirmeleri lazım. Bizim tavsiyemiz genel olarak tanıdıkları, bildikleri yerlerden dövizlerini almaları" dedi.

Piyasadaki sahte döviz iddialarına ilişkin konuşan döviz firması sahibi Ramazan Çetin, sahte doları ayırt etmenin yöntemlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Çetin, sahte doların makineden geçebildiğini, o sebeple elle kontrol edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Vatandaşların güvenilir yerlerden döviz alması tavsiyesinde bulunan Çetin, "Vatandaşlar aldığı dövizleri kesinlikle ve kesinlikle banka olsun döviz büroları olsun bu işleri bilen insanlara kontrol ettirmeleri lazım. Bizim tavsiyemiz genel olarak tanıdıkları, bildikleri yerlerden dövizlerini almaları. Aksaray'a sahte dolar basımıyla ilgili elimize tam olarak gelmedi ama arkadaşlarımız olsun, çalışanlarımız olsun genellikle para sayma makinelerinde, özellikle geçtiğini duyduk. Profesyonel olarak bilenlerin elleriyle kontrol etmesini tavsiye ederiz" dedi.

"Sahte doları ayırt etmek için iki noktaya dikkat"

Bu durumun yeni olduğunu, son bir hafta öncesindeki dolarlarda böyle bir durum söz konusu olmadığını ifade eden Çetin, "Makinelerimizin genellikle hepsi güncel durumda. Bu sadece dolar değil diğer döviz birimler ile ilgili sahteyi ayırmakta. Ama şu andaki basılan dolarların makineden geçtiklerini bilmekteyiz. Dolarda yukarı baktığımız zaman çizgileri vardır bantlar vardır mavi bantlar. Bunun sahte olmadığını en bileceğimiz yer mavi bantlardan bunu öğrenebiliriz. Sahtede onu çevirdiği zaman bu şekilde yansıtması oluyor, bu genelde böyle çok sönük durmakta. Bir de elimize aldığı zaman kağıda vurduğumuz zaman sahteler birazcık daha ince ve gazete kağıdı gibi olur, elinize aldığı zaman hissedersiniz" diye konuştu.

Aksaraylıların içlerinin rahat olmasını söyleyen Çetin, "Genel olarak güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın. Sahte doların Aksaray'a daha şu anda öyle bir yansıması yok ama tedbirli amaçlı olarak bizler de tedbirimizi aldık. Bu yönde Aksaray'daki vatandaşlarımıza rahat olmalarını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.