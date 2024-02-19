Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 8 bin sözleşmeli personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan deprem bölgesine destek sağlamak için personel alımı yapılacağını duyurdu.

"8 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK"

Bakan Göktaş "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz" dedi.

BAKAN GÖKTAŞ BİR MÜJDE DAHA VERMİŞTİ

2 gün önce bir müjdeli haberi daha paylaşan Bakan Göktaş, 2 bin 392 engelli personelin daha kamu kurumlarına yerleştirileceğini açıklamıştı.

"2 BİN 392 ENGELLİ VATANDAŞIMIZI KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRİYORUZ"

Göktaş şu ifadeleri kullanmıştı; "Bir müjde vermek isterim. 19 Şubat Pazartesi 2 bin 392 engelli vatandaşımızı da kamu kurumlarına yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımız son 21 yılda 12 kat artarak 8 bin 396'ya çıkarmış olacağız. Yaptığımız atamalar ve bakanlık olarak yürüttüğümüz hizmetler ile ülkemizde engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmasını hedefliyoruz. Engelli bireylerin toplumla kaynaşmasını kolaylaştıracak ve hayata daha aktif ve bağımsız olarak katılmasına destekleyecek bu atamaların hepimiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."