Ağrı'da Köy Yolu Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Çatkösedağ grup köy yolunun 3 kilometrelik kısmında bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmaları tamamlandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, köy yollarında ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Köylerimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla asfalt çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu kapsamda; Eleşkirt ilçemize bağlı Çatkösedağ grup köy yolunun 3 kilometrelik kısmında BSK sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı" ifadelerine yer verildi. - AĞRI