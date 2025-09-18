Haberler

Ağrı'da Köy Yolu Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Ağrı'da Köy Yolu Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Çatkösedağ grup köy yolunun 3 kilometrelik kısmında bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmaları tamamlandı. Ağrı Valiliği, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla köy yollarında sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Çatkösedağ grup köy yolunun 3 kilometrelik kısmında bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmaları tamamlandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, köy yollarında ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Köylerimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla asfalt çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu kapsamda; Eleşkirt ilçemize bağlı Çatkösedağ grup köy yolunun 3 kilometrelik kısmında BSK sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraflar

Tedesco'dan maç sonu bomba itiraflar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 74 senelik dev şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 74 senelik dev şirketi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.