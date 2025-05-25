Adıyaman'da Trafik Denetimleri Sıkı Kontrol Altında

Adıyaman'da Trafik Denetimleri Sıkı Kontrol Altında
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, kurallara uymayan sürücülere göz açtırmıyor. Kültür Sanat ekipleri kent merkezinde denetimler yaparak emniyet kemeri, evrak ve kask kontrollerini sürdürüyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, kurallara uymayan sürücülere göz açtırmıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde denetimler gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde emniyet kemeri, evrak kontrolleri ve motosiklet sürücülerinde ise kask denetimlerine dikkat ediliyor. Kurallara uymayan ve evrak eksiği bulunan sürücüler hakkında cezai işlemler uygulanarak kurallara uymaları isteniliyor. Sıklıkla yapılan uygulamaları hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan ekipler, sürücülerden daha dikkatli ve daha duyarlı olmaları istendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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