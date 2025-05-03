60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İzmir Etabı Yarın Gerçekleşecek

(İZMİR)- 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8'inci ve son etabı yarın İzmir sınırlarında düzenlenecek. Çeşme'den başlayacak olan etap, Karşıyaka Bostanlı İskele önünde sona erecek. Yarışın yapılacağı güzergah boyunca bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Çeşme, Urla, Narlıdere, Balçova, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinden geçecek yarışta, Çeşme Kalesi önünden başlayacak etap sırasıyla 2001 Sokak, Çeşme Asfaltı Caddesi, Çeşme Yolu Caddesi, İçmeler Caddesi, Nuri Özbek Caddesi, Çeşme-Urla-İzmir Asfaltı Caddesi, Özbekyolu Caddesi, Özbek Caddesi, Koca Dere Yolu Sokak, 16/3 Sokak, Harbiye Caddesi, Yalı Caddesi, İskele Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, Mithatpaşa Caddesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Fevzipaşa Bulvarı, Anafartalar Caddesi, 9 Eylül Meydanı, Mürselpaşa Bulvarı, Altınyol, Anadolu Caddesi ve Yalı Bulvarı üzerinden ilerleyecek. Etap, Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı İskelesi önünde sona erecek.

Belirlenen güzergahta, bölünmüş yollarda yarış yönünde sağ şerit trafiğe kapatılacak. Bölünmemiş yollarda ise yolun tamamı etaplar halinde araç trafiğine kapatılacak.

Öte yandan, Karşıyaka Yalı Bulvarı'nda Anayasa Meydanı ile Bostanlı İskelesi arasında kalan kesimde bisikletlilerin trafik akışının ters yönünde ilerlemesi nedeniyle deniz tarafı araç trafiğine kapatılacak ve gerekli yönlendirmeler yapılacak.