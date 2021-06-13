Yere yığılan Christian Eriksen'in futbol kariyerine devam etme ihtimali zayıf görülüyor
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Yere yığılan Christian Eriksen'in futbol kariyerine devam etme ihtimali zayıf görülüyor

Yere yığılan Christian Eriksen'in futbol kariyerine devam etme ihtimali zayıf görülüyor
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçının 43. dakikasında fenalaşarak yerde kalan Christian Eriksen tüm dünyayı korkutmuştu. Sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Eriksen için kötü haberi spor kardiyoloji profesörü Sanjay Sharma verdi. Sharma, Eriksen'in kariyerine devam etmesinin tehlikeli olduğunu, izin verecek doktorun büyük risk alacağını belirtti.

Ünlü futbolcu Christian Eriksen, EURO 2020 D Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçının 45. dakikasında bir anda fenalaşarak yere yığılmıştı. Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen 29 yaşındaki oyuncu sağlık ekiplerinin başarılı müdahalesiyle hayata döndürülmüştü. Durumunun stabil olduğu açıklanan ve hastanede olan Eriksen daha sonra takım arkadaşlarını arayarak maça devam etmelerini istemişti.

"HİÇBİR DOKTOR İZİN VERMEYECEK"

İngiliz ulusal haber ajansı PA'ya konuşan spor kardiyoloji profesörü Sharma, "Hiçbir tıp doktoru Eriksen'in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek. Açıkçası orada bir şeyler çok ters gitti. Ama onu hayata geri döndürmeyi başardılar. Soru şu; Ne ve neden oldu? Döndüğü ve uyanık olduğu için çok memnunum. Bir daha futbol oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Orada birkaç dakikalığına da olsa öldü, tıp uzmanı onun tekrar ölmesine izin verir mi? Cevap kesinlikle hayır" ifadelerini kullandı.

Yere yığılan Christian Eriksen'in futbol kariyerine devam etme ihtimali zayıf gözüküyor
Fabrice Muamba

24 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKTI

Sharma sözlerini şöyle sürdürdü: Başka bir profesyonel futbol maçı oynar mı bunu söyleyemem. Ama İngiltere'de oynamazdı. Bu konuda çok katı olurduk. İngiltere U21 oyuncusu Fabrice Muamba da 2012 yılında Bolton Wanderers forması giyerken Eriksen'e benzer bir durum yaşamıştı. Muamba, futbolculuk kariyerine devam etmeyi umuyordu, ancak 5 ay sonra sağlık uzmanlarının tavsiyesi üzerine 24 yaşında futbolu bıraktı.

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