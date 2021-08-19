Yenişehir Spor Salonu yenileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yenişehir Spor Salonu yenileniyor

Yenişehir Spor Salonu yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesince Yenişehir Spor Salonu'nda tadilat çalışması başlatıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince Yenişehir Spor Salonu'nda tadilat çalışması başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Macit Özcan Spor Tesisleri karşısında yer alan Yenişehir Spor Salonu'nda, Etüt ve Projeler Dairesinin proje çalışmalarını tamamlamasının ardından, Fen İşleri Dairesi ekiplerince 4 bin 203 metrekarelik alanının dış duvarlarında bakım-onarım çalışması başlatıldı. Bin 346 metrekarelik yapı alanında da çalışma yürüten ekipler, bina içerisindeki birçok noktada tadilat çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca spor salonu özel gereksinimli sporcu ve seyircilerin kullanımına uygun şekilde dizayn ediliyor.

Tadilat çalışmalarının odağında 'hentbol sahası' var

Ekipler, yapı alanı içerisinde projenin temelini oluşturan hentbol sahasında ise kapsamlı bir tadilat çalışması yürütüyor. Sahada çatı onarımı yapan ekipler, sahaya dört adet çelik kiriş ekleyerek, hareketli basketbol potalarının asılması aşamasını sürdürüyor. Bu sayede hentbol sahası, basketbol ve voleybol sahası olarak da kullanılabilecek. Ekipler, bu çalışmanın ardından saha zemininin FIBA onaylı basketbol sahası zeminine dönüştürülmesi aşamasına geçecek.

Ayrıca spor salonunda eskrim, judo, masa tenisi, jimnastik ve fitness branşlarında daha rahat bir şekilde spor yapılabilecek. - MERSİN

Yenişehir Spor Salonu yenileniyor
Yenişehir Spor Salonu yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Ebru Şallı Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Alex Teixeira Fırat Aydınus Sergen Yalçın Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yenişehir Spor Salonu yenileniyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 10:08:06. #1.15#

title