Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya satıldı
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Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya satıldı

Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya satıldı
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Yeni Zelandalı bir YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu. Aracın satışından elde edilen geliri bir çocuk hastanesine bağışlayacağını belirten YouTuber David Jones, "Satmaya karar verince açıkçası 50 dolardan fazla etmeyeceğini düşündüm ama inanılmaz bir rakama satıldı." dedi.

Yeni Zelandalı bir YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 10 bin 420 Yeni Zelanda dolarına (64 bin 228 lira) satıldı. Auckland kentinde yaşayan, 500 bin takipçisi olan David Jones, evinde yaptığı Lamborghini Aventador'ın satışından elde edilen parayı bir çocuk hastanesine aktaracağını açıkladı.

2,5 HAFTADA YAPTI

'Cardborghini' adını verdiği tasarımını, internette bulduğu bir modeli beş-altı kat büyüterek, 2,5 haftalık çalışma sonucu yapan Jones'un kartondan aracının uzunluğu 3.78, eni 1.65 metre.

"50 DOLARDAN FAZLA ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Parayı bağışlayacağı Starship Çocuk Hastanesi'nde 14 yaşındayken kanser tedavisi gören Jones şunları söyledi:

"Lamborghini almaya param yetmez ve 22 yaşındaki birine kiralayan da olmaz. Bu nedenle kendi Lamborghini'mi yapmaya karar verdim. Hastanede bana çok iyi bakmışlardı. Satmaya karar verince açıkçası 50 dolardan fazla etmeyeceğini düşündüm ama inanılmaz bir rakama satıldı. Ben de hastaneye destek olmak istedim."

Aracın kullanılabileceğini söyleyen Jones, "Sadece 100 metre yol kat etti. O da benim test sürüşümde" dedi.

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Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya satıldı - Haberler Ekonomi
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