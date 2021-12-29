Yeni yılın gözdeleri Huh Token ve Safemoon!

Huh Token sahipleri için 4 milyon dolarlık coini yok ederken, altcoin pazarında da hareketliliğe kapı aralıyor. Facebook'un Meta'yı piyasaya sürmesiyle birlikte oyna-kazan oyunları daha da popüler hale geliyor. Bu durumun ise NFTS veya HUH Token'ın MetHUH piyasaya sürüldükten sonra katılımcıların Sentiment jetonları kazanmalarına izin vereceği ve kripto para dünyasına katılabilecek insanların seçenek yelpazesini genişleteceği görülüyor. Peki yatırımcılar yeni yıl yaklaşırken HUH Token, oyna-kazan ve Safemoon'a hangi yönde adım atacak?

HUH Token piyasa değeri halen artıyor

HUH Tokens'ın yaratıcıları, HUH Tokens topluluğunun değerini artırmak için 4 milyon dolarlık jetonlarını yakmalarının ardından, Huh Token topluluğu da her geçen gün daha da güçleniyor. Sadece 7 gün içinde %6000 pazar büyümesiyle 10 milyon dolarlık ticaret hacmi yakalayan Huh Token, %100 geri dönüş oranı topluyor. Huh Token'ın piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra bu başarıyı elde etmesi ise kripto takipçeleri tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, Huh Token'ın sahipleri için sunduğu avantajlar bitmiyor. Huh Token'ın çevresine öneren sahipleri için benzersiz kod uygulaması sunan Huh Token, kodun sonucu olarak yapılan herhangi bir ilk yatırım işlemi için %10 BNB teşviki ve hakem satış maliyetlerinde %10 indirim ile yatırımcılarını ödüllendiriyor.

Yatırımcılar oynarken kazanıyor

Birçok kripto meraklısı daha fazla harcamadan nasıl daha fazla kazanabileceklerini bilmek istiyor ve kripto para üreticilerinin bir dönüşüm deneyimi yaşadığı görülüyor. Oyunlaştırma yöntemleriyle sisteme ödüller eklemeye başlayan Token kurucuları ise kripto para dünyasına daha fazla kişiyi çekiyor. "Oynamak için kazan" bu hafta patlama yaptı gibi görünüyor, olsa da oyunun en kazançlı endüstrilerden biri olduğu göz önüne alındığında dünyanın en büyük eğlence endüstrisinin oyun oynamak için kripto para kazanmayı benimsemesi birçok insan tarafından şaşırtıcı karşılanmıyor.

Safemoon'un popülaritesi artıyor

V1'den V2 formuna yeni geçiş yapan Safemoon sahiplerinin ve potansiyel sahiplerinin yoğun ilgisini toplamaya devam ediyor. Konuya dair yayınlanan raporlara göre ise Safemoon, HUH Token, Bitcoin ve Ethereum ile birlikte bu hafta piyasada en çok aranan kripto para isimlerinden biri oluyor. Yapılan yorumlar ise Piyasada iyi bir ay geçirmemiş olan Safemoon altcoininin popülaritesinin önümüzdeki haftalarda artacağına işaret ediyor. Kripto para birimine yatırım yapacak adaylara ise önce kendi araştırmalarını yapmaları tavsiye ediliyor.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap- https://swap.huh.social/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet