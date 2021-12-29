Yeni yılın en çok konuşanları: Shiba Inu, EverGrow ve HUH Token!

HUH Token yeni yılın yıldızı

HUH Token, kripto piyasasına yeni ve heyecan verici bir şekilde dahil oluyor. Şimdiden etkileyici adımlarıyla anılan Huh Token'ın takipçi sayısı beklenenden daha yüksek bir oranda artıyor. HUH Token'ın 6 Aralık'taki lansmanının ardından sadece birkaç gün içinde %6000'in üzerinde bir değer artışı elde etmesiyle, pek çok spekülasyon konuşulsa da kripto takipçileri Huh Token'ın bu kadar yükseleceğini tahmin etmediğini belirtiyor. HUH Token'ın piyasaya sürülmesine dair istatistikler kripto topluluğu arasında oldukça fazla söylentiye neden oluyor ve güçlü bir FOMO duygusu yaratıyor.

Shiba Inu'un değeri artıyor

Shiba Inu coini Ağustos 2020'de "Ryoshi" takma adı altında anonim olarak kuruldu. Elon Musk, Vitalik gibi önde gelen şahsiyetlerin tweetleri ve yatırımcı topluluklarının söylemleriyle ise gün geçtikçe değer kazandı. Dogecoin'in Scrypt tabanlı madencilik algoritmasıyla rekabet etmek için oluşturulan Shiba Inu,SHIB jetonu, Baby Dogecoin (BabyDoge), Dogecoin (DOGE), JINDO INU (JIND), Alaska Inu (LAS) ve Alaskan Malamute Token (LASM) de dahil olmak üzere mem coin temalı kripto para birimlerinin bir parçası olarak kabul edildi. 17 Eylül 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük kripto para borsası olan Coinbase, Shiba Inu'yu sitesine koymasıyla ise Shiba Inu'nun fiyatı i 2 gün içinde yaklaşık %40 arttı ve bir kez daha ilgi odağı haline geldi. Shiba Inu mevcut CoinMarketCap sıralamasında 18.984.611.323 USD canlı piyasa değeri ile 13. sırada yer alıyor.

EverGrow kripto dünyasında şok etkisi yarattı

EverGrow Coin, lansmanın ardından kripto rekorunu kırdığı için bir süredir basında yer almaya devam ediyor. EverGrow Coin, giderek daha kıt hale gelecek olan deflasyonist bir kripto para birimi olarak kabul ediliyor. EGC sahipleri ise BUSD cinsinden tüm Al/Sat işlemlerinde %8 ödül alacağı görülüyor. Her Al/Sat işleminin %3'ü geri alım cüzdanına havale edilirken, sabit bir fiyat tabanını korumak için %2'si Pancakeswap likidite havuzuna gönderiliyor. EverGrow ekosistemi, NFT ödünç verme, pazaryeri ve oyna-kazan dahil olmak üzere birçok bileşenden oluşuyor. EverGrow sahipleri için birçok avantaj sağlasa da yorumcular herhangi bir kriptoya yatırım yapmadan önce detaylı bir araştırma yapılmasını öneriyor.

Website: https://huh.social

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