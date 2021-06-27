Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Galatasaray, Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Galatasaray, Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Aytaç Kara attığı 2 golle beğeni topladı. Bir diğer yeni transfer Alpaslan Öztürk de karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Öte yandan sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Mostafa Mohamed, karşılaşmanın ilk dakikalarında sakatlanarak oyuna devam edemedi.