Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Galatasaray, Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti
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Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Galatasaray, Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Galatasaray, Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti
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Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Galatasaray, Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Aytaç Kara attığı 2 golle beğeni topladı. Bir diğer yeni transfer Alpaslan Öztürk de karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Öte yandan sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Mostafa Mohamed, karşılaşmanın ilk dakikalarında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını oynadı. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaştığı Rumen ekibi Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti.

AYTAÇ KARA ATTIĞI 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Galatasaray'ın golleri yeni transfer Aytaç Kara'dan geldi. 37. dakikada frikikten attığı golle takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan Aytaç Kara, 62. dakikada ise penaltıdan topu filelere gönderdi. Dinamo Bükreş'in tek golü ise 49. dakikada Adam Nemec'ten geldi. Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Alparslan Öztürk de Aytaç Kara ile birlikte maça ilk 11'de başladı.

MOSTAFA MOHAMED OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed karşılaşmanın ilk dakikalarında sakatlandı. Dizinden sakatlık geçiren Mısırlı golcü oyuna devam edemedi ve yerini 9. dakikada Ali Yavuz Kol'a devretti.

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