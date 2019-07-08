Yeni Malatyasporlu Danijel Aleksic, El Ahli'ye transfer oldu

Suudi Arabistan ekibi El Ahli, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sırp oyuncu Danijel Aleksic'i renklerine bağladı.

Yeni Malatyasporlu Danijel Aleksic, El Ahli'ye transfer oldu

Suudi Arabistan ekibi El Ahli, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sırp oyuncu Danijel Aleksic'i renklerine bağladı.
El Ahli Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksic ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Sırp oyuncu, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 14 gol attı.

Kaynak: AA
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