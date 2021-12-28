Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de en kötü ilk yarıyı yaşadı

SÜPER Lig'de sezonun ilk yarısını Fenerbahçe mağlubiyetiyle kapayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin son sırasına yerleşti. Alınan kötü sonuçların ardından kulüp içerisinde moral ve motivasyon giderek azalırken, gereken adımlar atılmadığı taktirde büyük ölçüde Sarı-siyahlılar bu sezon küme düşebilir.

Süper Lig temsilcilerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından eksi 18 averaj ve 15 puanla sıralamada 20'nci sıraya yerleşti. Beşinci sezonunu geçirdiği Süper Lig'de oynadığı 19 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 12 de mağlubiyet alan Malatya temsilcisi, ilk yarılar baz alındığında ilk defa 20 puanın altında puan topladı.