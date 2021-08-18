Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ı transfer etti
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Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ı transfer etti

Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ı transfer etti
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezonda transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fenerbahçe forması giyen eski futbolcumuz 28 yaşındaki Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yuvana hoş geldin Sadık" denildi.


Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ı transfer etti
Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ı transfer etti
Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ı transfer etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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