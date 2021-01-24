Galatasaray zorlu Malatya deplasmanında! Canlı anlatım
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Galatasaray zorlu Malatya deplasmanında! Canlı anlatım

24.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:00
Galatasaray zorlu Malatya deplasmanında! Canlı anlatım

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, 21. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Zirve yarışında kayıp yaşamak istemeyen konuk ekip mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak mücadelede konuk ekip, Yukatel Denizlispor'a karşı aldığı 6-1'lik galibiyetin devamını getirerek zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Son olarak Atakaş Hatayspor'u deplasmanda yenen Yeni Malatyaspor ise iyi gidişatını Galatasaray'a karşı da sürdürmek amacında.

Yeni Malatyaspor'da kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç ve kaleci Ertaç Özbir, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemiyor.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK VAR

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almadı. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamıyor.

Saat 16.00'da başlayan müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Acquah, Umut, Wallace, Hadebe, Semih, Hafez, Youssouf, Issam, Kubilay, Adem

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Arda, Babel

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