Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük paylaşımı
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Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük paylaşımı

Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ün lig karnesini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ün lig karnesini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Süper Lig'de 41. hafta geride kalırken Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük 16 kez rakip fileleri havalandırdı. 33 yaşındaki futbolcu, ligin en çok gol atan yerli futbolcusu konumunda bulunuyor. Adem Büyük, 16 golün 9'unu penaltıdan kaydederken 3'de asist yaptı. Yeni Malatyaspor'da sosyal medya üzerinden Adem Büyük'ün lig karnesini paylaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in milli takımın kamp kadrosunu açıklamasının ardından yapılan paylaşım dikkat çekerken, Yeni Malatyaspor paylaşımını 'Yorumsuz' açıklamasıyla yaptı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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